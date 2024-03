Uguaglianza, diritti, inclusione. È questo lo spirito con cui nasce “Party in Love” evento organizzato dal Coordinamento LGBTE di Treviso in collaborazione con il New Age di Roncade. L’iniziativa al suo primo appuntamento nasce con l’obiettivo di veicolare un messaggio importante: no alle discriminazioni, all’odio e all’emarginazione, spazio invece alla valorizzazione positiva di tutte le unicità, all’amore e ai diritti.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile al New Age, inizio ore 23.30. Ci saranno i Dj Ika Faccioli e Ben Graci a curare il sound dell’evento. Ma soprattutto ci sarà il Drag Show, una p-erformance con alcuni dei più importanti ballerini e Drag Queen della scena nazionale. Il programma della serata prevede dalle 23.30 lo show delle drag queen Calda Merini, Ama Supreme e Libra e dei ballerini Bora e Alessandro Rizza. Al termine via alle danze con i due dj set, fino alla chiusura alle 04.00.

Calda Merini è insegnante di performance e lipsync al laboratorio "UniDrag" di Trieste. Da due anni madrina del Riviera Pride a Dolo, ha partecipato anche al The Shade di Firenze. Ama Supreme si laurea nel 2022 in recitazione alla Scuola del Teatro Musicale (STM), accademia di musical con sede al Teatro Arcimboldi di Milano. A giugno 2023 apre il concerto dei Jalisse al Suoni di Marca Festival a Treviso. Sta girando l’Italia con il suo show “Ama’s fabulous adventure”. Libra è una celebrità nel mondo drag, terza classificata al concorso regionale “Beauty Queen Triveneto - La Drag Queen più bella d’Italia”. Bora, ballerina, studia danza classica e si specializza al centro di formazione professionale “Venezia Balletto”. Qui affina le sue tecniche classiche e contemporanee, per poi dedicarsi a esibizioni di burlesque e cabaret. Alessandro Rizza, ballerino, si laurea nel 2022 in recitazione presso la Scuola del Teatro Musicale (STM), accademia di musical con sede al Teatro Arcimboldi di Milano. Nel 2023 prende parte, nel ruolo di “Steven Meeks”, al tour nazionale dello spettacolo “L’attimo Fuggente” per la regia di Marco Iacomelli.

“Questo evento vuole essere un momento di incontro e condivisione, oltre che l’occasione per ribadire il valore positivo delle unicità delle persone e della libertà di vivere pienamente, e dunque della necessità di normare il diritto civile e sociale di farlo – spiega Paola Marotto, presidente del Coordinamento LGBTE Treviso –. Sarà un evento di divertimento, con performance e tanta musica a far battere il cuore. La serata ha inoltre lo scopo di raccogliere fondi per finanziare l’organizzazione di Q.Pido 2024 - Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura LGBTQIA+ giunta ormai alla sua sesta edizione e prevista a Treviso nella seconda metà di maggio. Nei più di dieci anni di attività del Coordinamento LGBTE Treviso abbiamo collaborato con un gran numero di soggetti, istituzionali, associativi e del tessuto produttivo del nostro territorio. Questa inedita sinergia con il New Age, luogo simbolo per il mondo della musica, ci arricchisce e apre nuovi scenari per la comunità LGBTQIA+ trevigiana”.