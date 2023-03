Paul Millns & Butch Coulter giovedì 30 marzo a Valdobbiadene

Al “V” è protagonista il jazz che si fa leggenda.



Paul Millns è considerato un autentico talento di quello che chiamiamo "british blues". Al suo fianco, all'armonica e alla chitarra acustica, Butch Coulter. Un duo che vanta un lungo rapporto di collaborazione; sono unanimemente considerati degli outsider, con una cifra stilistica unica e inimitabile. Le loro perfomance? Semplicemente leggendarie.

Millns e Coulter tornano a Valdobbiadene a un anno di distanza e a grande richiesta; presenteranno un repertorio incentrato soprattutto su composizioni originali e armonie che sanno incantare il pubblico.

Dundue, grande musica jazz ancora protagonista al “V”.

Al risorante - aperto a tutti e non solo agli ospiti dell’Hotel Diana – giovedì 30 marzo a partire dalle ore 20:00, è in programma un concerto che si declina in poesia e arte musicale e che rientra nella rassegna Jazz Loves Good Cooking, che coniuga piatti ricercati, ottime bollicine e grande musica.

Una serata, come sempre a ingresso libero, per la quale è consigliata la prenotazione (Info 349 0079322).



Paul Millns

Uno di quei musicisti che possono cambiare il corso di una serata, più verosimilmente, di un periodo più lungo. Anche molto più lungo. Paul Millns è prodigioso al piano e la sua voce porta tutti i segni di chi è cresciuto ascoltando e affiancando i grandi del rhythm and blues britannico e non solo. Eric Burdon è un nome che già fa tremare i polsi e John Martin non è assolutamente da meno. Ma la lista delle sue collaborazioni è colma di nomi venerabili, anche se affiancare alle tastiere, per molti anni su e giù per il mondo, un crack del canto del calibro di Eric Burdon ha probabilmente adombrato una sua dote per nulla trascurabile: una voce maculata di negritudine che avrebbe meritato una particolare attenzione. Ma tant'è, una volta tanto, una carenza d'attenzione rende possibile un'agevole fruibilità di un autentico talento di quello che ancora oggi, senza nessuna vena di nostalgia in quanto sempre odierno e fresco, chiamiamo "british blues". Al suo fianco, all'armonica e alla chitarra acustica, Butch Coulter.





Nato in Canada, Butch si è creato una reputazione di rilievo nel circuito degli armonicisti della sua generazione, in particolare nel campo del roots-blues; è anche un ottimo chitarrista. In 25 anni di registrazioni e tour mondiali, ha costruito un lungo rapporto di collaborazione con molti musicisti leggendari come Long John Baldry, suonando anche con nomi del calibro di Albert Collins, Jimmy Page, Mick Taylor e Jeff Healey.