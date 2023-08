“Pre-cinema and Cartoon” e “Leo da Vinci’s Machines”: l'inglese al Parco degli Alberi Parlanti

Una interessante novità attende gli amici del Parco degli Alberi Parlanti: l’attivazione di due percorsi per bambini fatti tutti in inglese, venerdì pomeriggio 11 agosto e mercoledì 23 agosto, insieme ad Alice, una delle animatrici del parco, che mette così a frutto i suoi studi linguistici.

I percorsi in inglese, in questo momento, saranno disponibili solamente l’11 e il 23 agosto, ma a questa fase di “test di gradimento” farà seguito l’attivazione costante della possibilità di assistere alle spiegazioni anche in inglese. Sicuramente tanti genitori italiani e non saranno lieti di poter accompagnare i propri bambini ad assistere a un percorso sotto un’altra veste…

Ecco, quindi, la possibilità di assistere al racconto della magia dei giocattoli ottici che hanno preceduto l’invenzione del cinema con “PRE-CINEMA AND CARTOON”, percorso che inizia alle ore 15 (durata 90’, percorso interno, dai 4 agli 11 anni). Alle 16,45 inizia invece il percorso dedicato alla creatività del giovane inventore toscano, con “LEO DA VINCI’S MACHINES” (durata 75’, percorso esterno, dai 4 agli 11 anni).

I PERCORSI IN INGLESE AL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI

Attività disponibili venerdì 11 e mercoledì 23 agosto

- DAL PRECINEMA AI CARTOON: inizio ore 15 - durata 90’ - percorso interno - 4 /11 anni

Quale segreto ci permette di vedere le immagini in movimento? Questo percorso permetterà ai bambini di scoprire come le immagini prendono vita. Si meraviglieranno provando in prima persona i giocattoli ottici storici che hanno destato lo stupore dell’uomo: Prassinoscopio, Fenachistiscopio, Taumatropio e Mondo Nuovo non saranno più termini impronunciabili, ma giocattoli che potranno realizzare con le loro mani! Giocheranno con le ombre cinesi, scopriranno come funziona il Blue Back e come si riescono a mixare tra cinema, live action e animazione. Entreranno loro stessi in un cartone animato e potranno diventare degli osservatori attivi davanti agli schermi.

- LE MACCHINE DI LEO DA VINCI: inizio ore 16,45 - durata 75’ - percorso esterno - 4 /11 anni

Un viaggio alla scoperta dei segreti di Leonardo ragazzo.

Bambini e ragazzi parteciperanno a un’avventura del piccolo genio che, con l’arguzia che lo contraddistingue, li guiderà attraverso grandi macchine, disegni, creazioni e coinvolgenti giochi. Sfide, giochi di osservazione e prove di ingegno metteranno alla prova i giovani inventori! Il percorso consente di approcciarsi alla figura di Leonardo da Vinci, focalizzando l’attenzione principalmente sulle macchine da lui progettate.