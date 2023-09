Il Pirata Edward Benda Nera al Parco degli Alberi Parlanti

Domenica 3 settembre alle 17,30 sul palco del Parco degli Alberi Parlanti arrivano il Capi e l’Assistente, ovvero Sergio e Francesco Manfio, impegnati a raccontare la fantastica storia de “IL PIRATA EDWARD BENDA NERA”, il più recente allestimento per bambini messo in scena dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, per la regia dello stesso Sergio Manfio.

Con questo spettacolo Gli Alcuni si pongono l’obiettivo di stimolare la creatività dei giovani spettatori mettendoli di fronte a piccole prove per aumentare la loro inventiva e capacità di osservazione, mixando la presenza trascinante degli attori con interventi di pupazzi in gommapiuma e con video in animazione realizzati negli studios di produzione di Gruppo Alcuni.

- In occasione dello spettacolo con solo 2 euro in più oltre al prezzo del biglietto sarà possibile acquistare il libro del film “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”, che i bimbi potranno farsi autografare dal Capi e dall’Assistente al termine dello spettacolo.

LO SPETTACOLO – Edward Benda Nera è davvero uno strano personaggio. A un certo punto della sua carriera di pirata decide di smettere di abbordare navi e di cercare tesori nascosti, andando invece alla ricerca di…Di che cosa? Lo scopriremo con il Capi e l’Assistente, che sono accompagnati sul palco da Red, il nipote del protagonista.

Tutto prende il via in una soffitta polverosa dove i due protagonisti trovano un misterioso baule “color della notte” che contiene svariati oggetti, tra cui una pergamena arrotolata in cui si fa riferimento a una “Zucca dell’Isola Incantata”. Il baule riserva molte sorprese, sotto forma di libri che con curiosità vengono estratti di volta in volta dai protagonisti. Non manca l’intervento di Maga Cornacchia, malvagia piantagrane, e di un nuovo personaggio antagonista: Maga Scolopendra… Tutto si concluderà nel migliore dei modi, grazie anche all’aiuto del giovane pubblico, che viene sempre coinvolto in modo vivace nell’andamento della narrazione.

I nonni entrano sempre a metà prezzo, i bambini sotto i 3 anni entrano gratis!

Il calendario aggiornato è sul sito LIVE.ALCUNI.IT/HOME-PARCO ( https://live.alcuni.it/home-parco/ ) e sulla pagina Facebook del Parco ( https://www.facebook.com/ParcoAlberiParlanti )

In caso di pioggia lo spettacolo si recupera presso Alcuni Teatro Sant’Anna.

Domenica 10 settembre la rassegna si chiude con “HANSEL E GRETEL”, messo in scena da Polpetta e Frollino.