Prato della Fiera - Itinerario storico-artistico immerso nella natura

Ci troveremo davanti alla Chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera per conoscere questo edificio in modo più approfondito.

Descriverò per voi sia le caratteristiche esterne della facciata che le opere conservate all'interno.

Si tratta di uno dei luoghi più interessanti della città di Treviso.

A pochi passi dal centro storico incontriamo Prato della Fiera, ricco di vegetazione e di fauna di fiume. Si tratta di un vecchio scalo portuale dove si svolgono fiere, discese di canoe e feste.

Vi parlerò infine di figure che han lasciato un'impronta nel territorio, di curiosità e leggende del borgo, di antichi mestieri, di ville e mulini.

La Vostra Guida sarà FRANCESCA

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: esterno della chiesa di sant’Ambrogio,2 ore 16.20 Sabato 1 Luglio 2023

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare preferibilmente una mail a playamediterraneo@gmail.com oppure chiamare al numero 3687848034 (ore pasti)



La visita si svolgerà anche in caso di maltempo