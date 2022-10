Premiazione "Roncola d'Oro 2022"

Nella giornata di sabato 5 novembre il Comune di Roncade conferirà pubblicamente il Premio la “Roncola d'oro 2022” al Gruppo Amici del Teatro-Roncade APS, meglio noto con l'appellativo di "Teatro Roncade". La cerimonia pubblica di consegna dell’ambito riconoscimento comunale - istituito nel 1984 per segnalare i cittadini che hanno dato lustro alla comunità roncadese in ambito locale, nazionale ed internazionale – si terrà alle ore 16 presso la Sala Consiliare in Via San Rocco e sarà visibile in diretta streaming tramite un apposito link che sarà prossimamente reso noto sul sito istituzionale. Nell’occasione ai vincitori sarà consegnato un oggetto raffigurante una roncola, elemento base dello stemma comunale.

Numerosi e prestigiosi (oltre 30) i riconoscimenti ottenuti in questi anni dal gruppo teatrale roncadese a livello provinciale, regionale e nazionale, tra cui negli ultimi due anni si annoverano:

• Il Premio Miglior Allestimento al Festival Internazionale “Castello di Gorizia” (2021);

• Il Premio Miglior Spettacolo assegnato dai tecnici al Festival Nazionale “Mecenate XL” (2021);

• Il Premio Miglior Spettacolo assegnato dalla Giuria al Concorso Nazionale “San Giorgio in scena” (2021);

• Il Premio Miglior Spettacolo al Concorso “Scenario” di Sacile (2022).

Tra i riconoscimenti più importanti in oltre 25 anni di attività ci sono però anche i Premi al Miglior Allestimento Scenico e alla Miglior Regia al Concorso Nazionale “Maschera d’Oro” di Vicenza” nel 2017 con lo spettacolo “Otto donne”.

Questa, dunque, la motivazione con la quale l’Amministrazione comunale ha deciso di premiare il gruppo di teatro amatoriale così come proposto a ottobre 2021 dal Presidente della Pro Loco Roncade, Prof. Paolo Giacometti, in occasione dell’apertura della rassegna teatrale “SanCipriano Teatro”: “Per l’originalità, la forza educativa e coinvolgente dei testi rappresentati, per l’amore verso la recitazione espresso e trasmesso dagli istrionici versatili attrici ed attori, per il piacere donato al pubblico negli spettacoli, nonché per la capacità di accendere passione, interesse e curiosità verso l’arte del teatro e con essa la riflessione e l’impegno civile e la promozione del valore dell’intergenerazionalità anche sui palcoscenici.”