Presentazione del libro "Il piatto sostenibile"

LAV Treviso vi invita alla presentazione del libro della dott.ssa Luciana Baroni e dello chef Alberto Berto "Il piatto sostenibile" che si terrà presso Parco dei Moreri a Silea sabato 13 gennaio alle 17. Relatrice la dott.ssa Baroni. Da molti anni la Dott.ssa, con le sue pubblicazioni, svolge un’importante azione di comunicazione in ambito scientifico per ciò che riguarda le diete a base vegetale. Invece con “Il piatto sostenibile”, scritto insieme allo chef vegano Alberto Berto, mette l’accento sull’impatto che le diete hanno sul pianeta.



“Il libro nasce dal desiderio di migliorare la consapevolezza di quelli che sono i nostri gesti sostenibili. Tra le azioni sostenibili che può fare ogni singolo individuo si è visto che la più potente in termini d’impatto sull’ambiente è la scelta di cosa mangiare. Questo perché i cibi vegetali permettono d’impattare molto meno di quello che impattano i cibi animali. Fabbricare cibo è un processo produttivo come qualsiasi altro. Si parte da materie prime, poi si passa attraverso le varie fasi di trasformazione che producono inevitabilmente delle scorie, per poi arrivare al prodotto finito.



Soprattutto nel caso di "produzione" di cibo di origine animale, con questa trasformazione del vegetale in carne/latte ecc, perché comunque il cibo animale tra le sue materie prime ha il mangime, si producono in particolare i gas serra e i vari liquami e si consumano enormi quantità di risorse: terreni, elettricità, acqua. Oltre appunto al mangime che si è stimato che, se fosse utilizzato invece come mangime “feed” ma come cibo per l’uomo, ovvero “food”, potrebbe sfamare tutti gli abitanti del pianeta."



Quindi partendo da questo assunto, ovvero che il mangiare vegetale è molto più sostenibile che il mangiare animale, nel libro “Il piatto sostenibile” vengono date tutta una serie di informazioni che giustificano quest’affermazione, oltre a spiegare da un punto di vista medico perché questa scelta non è una scelta dannosa per la salute. Anzi potrebbe in molti casi essere una scelta vantaggiosa riportando gli studi più recenti che mostrano l’evidenza degli effetti benefici sulla salute di un’alimentazione a base vegetale.



Il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato, inoltre è provato in modo inconfutabile che il cambiamento climatico in corso è provocato dalle attività umane ed ha un ritmo velocissimo che va rallentato. La dieta vegetale è il modo migliore più immediato e alla portata degli individui per contribuire a questo rallentamento. La questione etica del non cibarsi di animali, fondamentale, quasi scompare di fronte a tutte queste motivazioni.



La dott.ssa Baroni è: Neurologo, Geriatra, Fisiatra, Nutrizionista esperta in alimentazione a base vegetale, presidente di Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, associazione di medici, massima autorità scientifica in Italia sul tema della corretta nutrizione vegetale e vanta una lunga collaborazione con la LAV, associazione animalista nata nel 1977 che si batte per l'affermazione dei diritti animali e contro ogni forma di sfruttamento animale.