Presentazione libro "La bolla olimpica"

Il Collettivo GRA - Grande Raccordo Ambientale, Fridays For Future Treviso e Legambiente Treviso hanno organizzato per giovedì 25 gennaio alle ore 20.30 alla sede del Progetto Giovani (ex pattinodromo) una serata dedicata al tema delle Olimpiadi e di come negli ultimi decenni in questi maxi eventi gli interessi economici abbiano messo in ombra i veri valori dello Sport, come l’inclusione sociale, il garantire a tutti i diritti umani e uno sviluppo realmente sostenibile, per una pace duratura.

Protagonista dell’incontro sarà Silvio La Corte con il suo libro “La bolla olimpica. Illusioni, speculazioni e interessi dietro ai cinque cerchi”, che interloquirà in particolare sul tema Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con Fabio Tullio di Legambiente Treviso, che collabora al report Nevediversa e alla campagna “Carovana dei Ghiacciai”, e con Andrea Berta di Fridays For Future. La serata infatti intende proporre al pubblico uno spaccato sui retroscena dei Giochi a partire da Atene 2004 - ma ancora prima - dimostrando attraverso le voci dei protagonisti raccolte da La Corte come le Olimpiadi abbiano lasciato una scia di povertà e ipocrisia, a Rio come a Londra, ad Atene come a Torino. Ma la storia dei Giochi racconta anche di movimenti ambientalisti, giovani e imprenditori lungimiranti che insieme hanno saputo bloccare tentativi di candidatura forzata e modificare scelte che sembravano irreversibili.