Presentazione del libro “La Maddalena Giacente” di Mario Guderzo

A Spresiano presso la biblioteca comunale Mario Guderzo presenta il libro: “La Maddalena Giacente”.

"Lo storico dell’arte Mario Guderzo, ex direttore della Gipsoteca di Possagno, dei Musei di Bassano, grande studioso di Antonio Canova e curatore di due importanti mostre sul celebre scultore, in questo incontro racconterà lo straordinario ritrovamento della “Maddalena giacente” (1819-’22, Collezione privata, Regno Unito), marmo a grandezza naturale, assurta agli onori della cronaca mondiale dopo quasi due secoli di oblio.

Ad identificare e provare l’originalità dell’opera, l’esistenza di un calco in gesso nella Gipsoteca di Possagno e vari disegni preparatori di Canova Ultimata nel 1822, anno della morte dell’artista la “Maddalena giacente”, a lungo spostata tra collezioni ed aste inglesi, fu acquistata dall’illustre Robert Jenkinson, II conte di Liverpool e primo ministro inglese.

L’opera appartiene a una serie di figure “giacenti” a cui l’artista si dedicò nell’ultima parte della sua vita". Si tratta di un’iniziativa che richiama davvero tantissime persone, per questo sarà possibile prenotare l’ingresso chiamando la Biblioteca. L’appuntamento è per sabato 13 gennaio 2024 alle 10 e 30. “Sarà anche l’occasione per sentire parlare del Canova da uno storico dell’arte come Mario Guderzo, spiega l’assessore alla cultura del comune di Spresiano Paolo Tagliapietra, che è davvero musica per le nostre orecchie”. L’ingresso è gratuito. Si tratta di una delle iniziative che rientra fra le proposte dell’università del tempo libero che quest’anno ha raggiunto oltre 170 iscritti. “Un vero record, ha spiegato il sindaco di Spresiano Marco della Pietra”.