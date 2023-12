Rassegna "Natale a Zero” 2023 - Tempo di Natale attraverso i secoli

Zero Branco

Ultimo concerto della rassegna “Natale a Zero” voluta dall’Amministrazione Comunale di Zero Branco in collaborazione con l’Unità Patorale Zerotina e Asolo Musica e con il sostegno della Regione del Veneto e Centromarca Banca. Martedì 26 dicembre, alle ore 16.30, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Zero Branco il COROinCANTO diretto da Marina Bottacin, assieme all’organo suonato da Marco Milan, proporranno Tempo di Natale attraverso i secoli. Una carrellata di celebri composizioni di Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, Joseph Rheinberger, Arvo Paert, Adolphe Adam.

Il COROinCANTO è attivo dal 1995, su iniziativa di Marina Bottacin, che tuttora lo dirige. I componenti, via via cambiati nel corso degli anni, sono strumentisti e cantanti. Il repertorio spazia dal ‘500 al repertorio contemporaneo con prime esecuzioni di F. Perocco, R. Vaglini ed altri compositori di scuola veneta, friulana, milanese e toscana. Il COROinCANTO ha collaborato e collabora tuttora con diverse Associazioni culturali del Veneto, in particolare con Asolo Musica Veneto Musica.

Nel corso degli anni é stato chiamato per importanti produzioni, come l’inaugurazione del Teatro Eleonora Duse di Asolo, l’inaugurazione del Teatro Da Ponte di Vittorio Veneto, il Festival Internazionale di Asolo, il Festival Internazionale delle Nazioni di Città di Castello, il Festival “I luoghi sacri del suono” di Modena, la rassegna “Concerti quaresimali” organizzati dalla Regione Veneto, la Stagione Concertistica del Teatro Comunale di Monfalcone.