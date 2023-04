Ridiamo il sorriso al centro di Resana

Venerdì 28 aprile alle ore 12.30 presso la nuova area acquistata dal Comune di Resana in via Perarolo saranno i bambini della locale prima media a piantare dieci nuovi alberi che daranno il via alla nuova area verde che l’amministrazione Comunale ha voluto realizzare a ridosso del centro abitato. Una nuova area, di circa 1000 metri quadrati, che sarà inaugurata venerdì con una breve cerimonia che prevede anche la scelta del nome della nuova area, un nome che sarà comunicato dal sindaco che, assieme ad una giuria, è stato chiamato a scegliere tra i circa 70 nomi proposti proprio dai bambini della scuola media.

“L’obiettivo è quello di regalare al paese un nuovo e attraente polmone verde – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’iniziativa – il coinvolgimento dei bambini delle scuole va nel senso di sensibilizzare i più piccoli sul tema dell’ecologia, della salvaguardiadell’ambiente e della possibilità di inversione della tendenza che c’è stata negli ultimi decenni dove il cemento l’ha fatta da padrone! Spazio quindi agli alberi anche a ridosso della nuova strada provinciale n. 19, di recente inaugurata, e a ridosso del centro abitato”. I 10 alberi, i primi di questa nuova area, saranno messi a dimora direttamente dai bambini che per l’occasione avranno anche l’onore di dare un nome alla nuova area.