Roncade Stazione Open Day

Sabato 6 Maggio, il Centro Giovani di Roncade si vuol far conoscere, con l'open day di Roncade Stazione!

Se siete curiosi o curiose e volete passare una giornata con musica, letture, giochi e divertimento, vi aspettiamo a porte aperte dalle 16:00 alle 19:00.

Sarà l'occasione per esserci all'inaugurazione del murales realizzato dall'artista Mattia Campo Dall'orto che sorgerà nel muro del Centro Giovani.



All'iniziativa sarà presente l'associazione Sala Prove Roncade, le band che utilizzano la sala prove comunale.

Anche gli Amici di Elmer saranno presenti per animare il Centro Giovani.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Roncade ha preparato per i compagni della scuola secondaria di 1° di Roncade tanti giochi per sfida a squadre.

Il Comitato Genitori della Secondaria di Roncade supporta l'iniziativa.

Vi aspettiamo!



Artista:

Mattia Campo Dall'Orto è un artista freelance con sede in Italia.

Le sue opere includono pittura, arte urbana, installazioni, calligrafia, stampa e libri d’artista.

Dal 1997 ha partecipato a manifestazioni nazionali ed internazionali, esponendo e realizzando opere in Albania, Armenia, Austria, Belgio, Germania, Georgia, Grecia, Italia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna e Turchia. Dal 2006 collabora con l’Università di Trieste come esperto in Antropologia Culturale, per la ricerca sulle forme di espressione urbana e la creatività nelle sottoculture contemporanee. Nel 2010 ha co-fondato l’ACU – Associazione per la Creatività Urbana ”Macross” in Friuli Venezia Giulia. In quanto project designer e art director ha guidato attività, eventi e opere d’arte urbana in collaborazione con soggetti privati e pubblici.



L'iniziativa è promossa dal Comune di Roncade in collaborazione con la Cooperativa Sociale Itaca e il supporto della Pro Loco Roncade.