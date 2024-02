Shakti pranic healing alla Fiera Benessere & Bio

Saremo presenti alla Fiera Benessere & Bio a Santa Lucia di Piave presso gli stands 106 e 107.

Con piacere risponderemo a tutte le tue curiosità relativamente a questa preziosa tecnica che dopo aver frequentato i corsi, permette di correggere alcuni squilibri, ripristinando la salute e l'armonia.

Durante le due giornate potrai inoltre provare un trattamento di benessere e riequilibrio energetico grazie alla presenza di alcuni Pranic Healers certificati.

Il Pranic Healing è un metodo pratico ed efficace per riequilibrare la Condizione Energetica di una persona, attraverso l’utilizzo dell’Energia Vitale.

Agendo sulla condizione energetica della persona e quindi su quello che viene chiamato Corpo Energetico, il Pranic Healing apporta l’energia necessaria per un nuovo livello di vitalità e benessere fisico, emozionale e mentale.

Si basa sulla constatazione che abbiamo un corpo energetico oltre che fisico e che ogni disturbo fisico, emozionale o mentale si manifesta come alterazione di questa energia.

Il Pranic Healing può correggere questi squilibri applicando tecniche adeguate in modo da ripristinare salute e armonia.



Durante i corsi si apprende a sentire l’energia, a rimuovere quella congestionata e a proiettare nuova energia vitale.