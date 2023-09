A Silea per la prima volta si dorme in biblioteca

C’è grande attesa la Notte Bianca di Silea, l’evento promosso dall’Associazione pubblico-privata Silea Terre d’Acqua in collaborazione con il Comune di Silea, le Associazioni e il Distretto Urbano del Commercio, che sabato 9 settembre animerà il territorio, frazioni comprese, con appuntamenti, eventi, arte, musica, sport e enogastronomia.



Una manifestazione di ampio respiro che vedrà in prima linea anche la Biblioteca Comunale, che per la prima volta ospiterà un percorso laboratoriale notturno, riservato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2012 e nel 2013 che potranno anche dormire fra gli scaffali.



Un appuntamento senza precedenti per Silea, appositamente pensato per i più giovani e avventurosi: a partire dalle 21.00 un gruppo di venticinque “pionieri”, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, sperimenteranno il laboratorio “Esplorando i nostri superpoteri”, un viaggio magico alla scoperta dei cinque sensi e degli straordinari poteri che nascondono.

Movendosi alla luce della torcia tra gli scaffali e nel parco gli aspiranti esploratori ed esploratrici, grazie alla guida esperta dello staff della biblioteca, vivranno l’eccezionale esperienza di indagare cosa accade fra i libri quando tutto è buio e di addormentarsi in sacco a pelo in sala lettura, non senza prima essersi concessi il proverbiale “spuntino di mezzanotte”.

L’avventura per i ragazzi continuerà per tutta la notte e si concluderà domenica 10 settembre alle 8.00.



“La Biblioteca dei Liberi Pensatori – spiega Angela Trevisin Assessore alla Cultura, Istruzione e Pari Opportunità – è un luogo privilegiato di cultura e aggregazione del nostro territorio, per questo motivo vogliamo che anche in occasione della Notte Bianca sia protagonista e sappia offrire spunti originali e stimoli di approfondimento.”

“Siamo particolarmente orgogliosi della proposta destinata ai ragazzi e alle ragazze, una prima assoluta per il nostro territorio, - sottolinea l’assessore Trevisin- che in via del tutto eccezionale consentirà loro di sperimentare lo spazio in un orario inconsueto, accostando alla scoperta scientifica il divertimento puro e semplice di trascorrere la notte fuori casa, fosse proprio per la prima volta. E chissà, potrebbe essere anche l’occasione giusta per “scoprire” nuove passioni e amicizie.”



Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it