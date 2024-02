Giorno del Ricordo, al Sant’Artemio lo spettacolo “Mili muoi, l’esodo dei miei” di Carlo Colombo

Nell’ambito delle iniziative istituzionali per il Giorno del Ricordo, la Provincia di Treviso ha organizzato un appuntamento dedicato alle scuole superiori e aperto alla cittadinanza: venerdì 16 febbraio andrà in scena, nell’Auditorium del Sant’Artemio, lo spettacolo “Mili muoi, l’esodo dei miei” di e con Carlo Colombo, una lettura in chiave teatrale per ricordare le tragiche vicende degli anni della Seconda Guerra Mondiale con il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’iniziativa vuole essere un’occasione per le studentesse e gli studenti degli istituti superiori della provincia, ma anche per la cittadinanza, di approfondimento storico e interdisciplinare dei tragici avvenimenti che si consumarono tra il 1943 e il 1947.

La rappresentazione affronta con delicatezza e sensibilità lo spinoso tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia a seguito dell’instaurazione della dittatura della Jugoslavia di Tito dopo il 1945, vissuta in primis dalla famiglia dell’autore e attore Carlo Colombo. Le vicende storiche vengono proposte attraverso il racconto di storie di fughe via mare e via terra, accompagnato con il pianoforte, l’ekatron e il Toy Piano, canzoni d’epoca e canzoni originali scritte appositamente per questo spettacolo. Lo spettacolo parla di Nori, di Livia, di Tina, donne che aiutate dai loro uomini hanno ricostruito la propria vita lontano dalla terra di nascita a seguito di rocambolesche fughe, rischiose per sé e per i famigliari rimasti.

“Quest’anno per il Giorno del Ricordo abbiamo voluto trattare il drammatico tema delle foibe e dell’esodo dall’Istria e dalla Dalmazia proponendo alle scuole uno spettacolo teatrale, per affrontare l’argomento attraverso la sensibilità artistica di Carlo Colombo – le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - rivolgo dunque il mio invito ai dirigenti scolastici, alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori del territorio e a tutta la cittadinanza a partecipare allo spettacolo “Mili muoi”, il 16 febbraio, negli spazi dell’Auditorium qui da noi in Provincia, come occasione di riflessione e approfondimento”.