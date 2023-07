SubConscio Festival #GoodVibesOnly

Il SubConscio Festival è un luogo semplice, come un quadrato: opposti che si incontrano per stare bene insieme e generare energia positiva. E dentro, persone che condividono momenti in angoli di divertimento, musica, leggerezza – di #GoodVibesOnly.



Il SubConscio Festival è il BPM della Sagra di Conscio, siamo il cuore giovane che segue il tempo di una tradizione che a Luglio, ogni anno, risveglia la nostra passione.