"Suoni per Revine Lago" - 4^ edizione

Al via SUONI PER REVINE LAGO la quarta edizione della rassegna di musica promossa dal Comune di Revine Lago e organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Revine Lago presso l’Auditorium dell'Incontro della Scuola Primaria G.Mazzini di Via Celle 6, Revine-Lago. Il programma, composto di quattro serate, inizia con Il piacere della Musica il primo appuntamento venerdì 30 settembre 2022 alle 20:30 con Enrica Bacchia Trio - un concerto di musica jazz italiana e internazionale rivisitata da Enrica Bacchia alla voce, Massimo Zemolin chitarra 7 corde e Massimo Orselli alle percussioni. Libertà di interpretazione e senso ritmico conquistano il pubblico più eterogeneo comunicando poesia in ogni loro performance.

I musicisti del primo appuntamento sono:

Enrica Bacchia è considerata tra le più espressive voci del panorama jazz internazionale, alterna da sempre l’attività concertistica, in territorio nazionale ed internazionale, a quella di vocal coach e insegnante. Residente a Revine Lago, Enrica è Vocalist Performer del progetto ININ Con-SCIENZE THEATRE of BEING VISUAL e membro del comitato artistico di ININ PROJECT di Lugano. Dal 2012, inoltre, è membro del Comitato Scientifico Artistico di ÌNIN – One Earth Choir, il più grande coro della Terra, fondato dalla sorella Anna. Ha rappresentato con enorme successo il canto jazz italiano negli Stati Uniti, anche se la sua vocalità spazia in più generi musicali con pari intensità e carica emotiva proponendo anche un repertorio di musica internazionale. Si è esibita a San Francisco California: invitata da Leonardo / ISAST, International Society for the Arts Sciences and Technology, to be presented to an international audience of Scientists and Artists e al meeting “INTERNATIONAL WATER CONFERENCE” – Frankfurt Deutschland che ha visto la partecipazione degli scienziati Rupert Sheldrake, Carlos Orozco, Paolo Renati, Everine van der Kraats, Nikolaj Blom e altri. Dal 1999 iniziano le tournée in Cina che la vedono nella duplice veste di insegnante, impegnata nella conduzione di alcuni stage di canto “occidentale” rivolti agli insegnanti del Beijing Contemporary Institute of Music di Pechino, e di vocalist nell’ambito delle manifestazioni legate al Festival Jazz della capitale. Da diversi anni alterna le performance artistiche alla didattica, insegnando sia privatamente che presso Art Voice Academy di Castelfranco Veneto.

Massimo Orselli è un percussionista che ha lavorato a livello internazionale tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Grazie alla borsa di studio ha avuto l’opportunità di essere allievo e studiare con i più grandi insegnanti alla Berklee College of Music. Le collaborazioni sono molteplici con artisti come: Tony Momrelle, Carl Cox, Francesco Mendolia, Derrick Mckenzie, Paris Toon, Patrick Clahar, Allan Harris, Grégoire Maret. Partecipa a diversi festival musicali come il ‘Salsa Festival’ a L’Avana, il ‘Percfest’ festival di percussioni e jazz a Laigueglia in Liguria. Lavora come insegnante, live musician e recording musician per diversi artisti e compagnie in tutto il mondo. Nel febbraio 2021 ha firmato un contratto di collaborazione con la prestigiosa casa di percussioni "MEINL Percussion", che è tuttora in essere.

Massimo Zemolin, residente a Revine Lago, si avvicina allo studio della chitarra fin da giovanissimo, appassionandosi alle tecniche di Fingerstyle e Fingerpicking approfondendo il repertorio del Blues acustico e del Trad Jazz. Frequenta la scuola di Jazz di Bassano del Grappa la Dizzy Gillespie, diventandone in seguito docente. Dal 1994 adotta la Chitarra 7 corde (la prima di due costruite dal liutaio Michele Della Giustina) come strumento principale, ampliando la possibilità di eseguire linee di basso, linee melodiche e raffinate armonie improvvisando. L’intensa attività musicale lo vede a fianco di Shel Shapiro e Alessandro Safina nelle varie tournée in Italia, Europa e Medio Oriente. Oltre a una lunga serie di lavori discografici, ha suonato tra gli altri con Maurizio Giammarco, Franco Testa, Marco Tamburini, Massimo Manzi, Shel Shapiro, Lilian Terry, Danilo Rea, Massimo Moriconi, Enrico Granafei, Lanfranco Malaguti, Alessandro Safina, Leroy Emmanuel, Gegè Telesforo, lo scrittore Marco Ballestracci, Catherine Spaak, Sandro Gibellini. Attualmente tiene corsi di Chitarra Moderna, preparando anche allievi per il Conservatorio a indirizzo Jazz a Vittorio Veneto (Istituto Corelli), a Pordenone (C.E.M), a Mestre (Semicroma) a Castelfranco Veneto (Art Voice Academy) e Brugnera (Istituto Verdi) a S,Michele di Piave (TV) Associazione Musicale Galuppi.

PROGRAMMA:

venerdì 30 settembre

Il piacere della Musica

Enrica Bacchia Trio con Enrica Bacchia voce, Massimo Zemolin chitarra 7 corde, Massimo Orselli percussioni

venerdì 7 ottobre

GRAVITY

Luigi Vitale vibrafono, Mattia Magatelli contrabbasso, Max Trabucco batteria, Mirko Cisilino tromba, trombone e flicorno

venerdì 14 ottobre

Mina Project

Lorena Favot duo con Lorena Favot voce e loops, Rudy Fantin pianoforte, synth e arrangiamenti

venerdì 28 ottobre

Trio Risonanze dal barocco al contemporaneo

con i flautisti Maddalena Sartor, Simone Candiotto, Laura Zigaina