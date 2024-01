Svuotafrigo. La cucina degli avanzi - Corso di cucina con Angela Maci

Una pratica che in Italia esiste da sempre, quella del recupero delle eccedenze in cucina, e che ha contribuito alla creazione di tante ricette simbolo della nostra tradizione.



Qualunque siano gli ingredienti degli avanzi delle vostre ricette dolci e salate, ricordate che c’è sempre un modo di reinventarle e trasformarle in piatti strepitosi, riducendo gli sprechi.



Questa lezione nasce proprio per tale motivo, per aiutarvi a creare ricette creative e appetitose partendo proprio dagli avanzi. Ne scopriremo delle belle (e buone) con super Angela ad accompagnarci ai fornelli!