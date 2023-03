Telegram par tuto / par tuti!

Un breve corso adatto a tutti per scoprire le funzionalità incredibili della migliore SOCIAL APP in circolazione. TELEGRAM PAR TUTI / PAR TUTO: l’unico corso che ti svelerà i trucchi “per far de tuto”, veramente di tutto con Telegram

PROGRAMMA:

come fare, modificare, inviare, programmare e gestire testi, vocali e videomessaggi

inviare foto e files non compressi (senza perdita di qualità)

usare Telegram in anonimo o con proprio nome/cognome e nick name

come inviare files di ogni tipo, fino a 4 Gb l’uno

fare e gestire gruppi privati e pubblici fino a 200.000 persone

come fare il proprio canale privato o pubblico per condividere le proprie passioni, idee ed eventi, ad un pubblico illimitato

come gestire il proprio spazio personale illimitato

fare, registrare e condividere videochiamate, audiochat e webinar fino a 1.000 persone

come trovare in Telegram… praticamente di tutto!

cosa sono e come si usano le chat segrete

creare i sondaggi e i quiz, anonimi o meno

cosa sono e come usare i BOT per aumentare le funzionalità di Telegram

archiviare e cancellare automaticamente i messaggi

come non intasare la memoria del proprio cellulare

come usare Telegram da smartphone, tablet, web e PC anche contemporaneamente!

cos’è e come funziona Telegram Premium

Info di partecipazione

DURATA: 6 ore / 3 incontri di 2 ore ciascuno

DOVE: villa Pontello, via Luigi Pontello, 27 – Crocetta del Montello (TV)

QUANDO: martedì 21 e 28 marzo + 4 aprile 2023 ore 20.30 – 22.30 / replica lunedì 15, 22 e 29

maggio 2023 ore 20.30 – 22.30

QUANTI: minimo 4 max 10 iscritti

COSA SERVE: il proprio smartphone Android e PC



ISCRIZIONE: Michael 342/6723680 (Whatsapp)