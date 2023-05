Mostra "Teuta" di Matteo Valerio

Sabato 13 maggio, dalle 16:00 alle 21:00, Villa Filanda Antonini inaugura Teuta di Matteo Valerio.



La mostra delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica. Qui l’artista impiega tessuti naturali di cui, con un approccio scultoreo, ne modifica le proprietà materiali attraverso operazioni additive – tintura naturale, pittura, stampa, ricamo - o sottrattive - bleaching, stonewash, incisione, laser-cut.



La mostra esplora la tensione tra manualità e meccanizzazione, tra naturale e chimico industriale, tra i tempi delle pratiche artigianali tradizionali locali e il ritmo frenetico della produzione contemporanea. Valerio afferma: “Mi interessa sperimentare le qualità rivoluzionarie dei materiali, mostrando le proprietà intrinseche, le dinamiche in cui vengono prodotti, lo stile di vita di chi le lavora e il modo in cui reagiscono alla crisi ambientale”.



La centralità della persona all’interno dei processi, come pure la sua intrinseca capacità di costituirsi rete, guida l’intero progetto espositivo che, come suggerisce il titolo, viene dedicato a Teuta, termine venetico che significa comunità.



L’ingresso è gratuito. La mostra è visitabile fino al 15 luglio 2023 su prenotazione scrivendo a: hello@vfa.art. Per maggiori informazioni consultare il sito di Villa Filanda Antonini.

Villa Filanda Antonini, è un progetto supportato da Arper Feltrin Foundation e dedicato a promuovere l’arte contemporanea attraverso un programma di residenze d’artista.



___



Matteo Valerio nasce in Florida (classe 1989), si laurea all’Accademia di Venezia e consegue il master in Belle Arti presso la Central Saint Martins a Londra. È vincitore di premi italiani ed internazionali, tra cui: Art for the Environment di Lucy Orta e Fondazione Zegna, Mona Hatoum scholarship, The NOVA Awards, Fondazione Francesco Fabbri/Museo TRA Treviso, Premio Shanghai di Fondazione Garuzzo, Fondazione Paolo e Marlene Fresco, 99 Collettiva Fondazione Bevilacqua la Masa, Progetto AIKU / Antica Tessitura Luigi Bevilacqua.