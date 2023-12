L’ascesa della Pattinatori Sile, 38^ Galà “La notte delle grandi voci”

Sarà speciale e significativa la XXXVIII Edizione del Galà “La notte delle grandi voci” presso il Palaparco di Silea sabato 16/12 pv, per gli importanti traguardi raggiunti.

Stagione agonistica esaltante per la storica Aps Pattinatori Sile, l’anno sportivo alla conclusione costellato di successi Federali a livello regionale, italiano ed internazionale World Skate Game, capitanati dallo staff allenatori e preparatori di assoluto livello che al termine delle tante competizioni non resta che complimentarsi con tutti gli atleti scesi in pista.

L’atleta Riccardo Bonotto, cat. Junior, titolo assoluto medaglia d’oro ai campionati regionali, al campionato italiano e alla prima tappa di giugno scorso a Trieste della coppa del mondo “Artistic International Series 2023”.

Convocato dal Commissario Tecnico della nazionale Dr.Fabio Hollan, a Ponte di Legno (Bs) i primi di settembre ha rappresentato l’Italia ai Campionati Europei, 5° classificato e poi volare al Campionato del Mondo Ibagué -Tolima in Colombia, competizione di altissimo livello classificandosi 6°, accompagnato dall’allenatore Andrea Girotto con il supporto dei tecnici nazionali Sara Locandro e Andrea Aracu.

Il calendario agonistico è stato costellato di impegni per i nostri atleti, esaltanti risultati per Maria Da Ros 1° anno cat. Cadetti , titolo assoluto medaglia d’oro al campionato regionale, 2° clas. all’interregionale Veneto-Friuli VG seguono i brillanti piazzamenti nello short e lungo al campionato italiano di Ponte di Legno (Bs).

A Roccaraso (Aq), al debutto primo anno nella cat. Div.Naz. A Kaburawala Nathasha nella sua performance conclude un buon programma di gara, cat. Div.Naz. C Marta Regazzo 2° posto nella qualificazione conclude 16° sulla finale di 41 atlete; Cat. Div. Naz. D Giulia Daniel, conquista il 1° posto nella qualifica ed un prestigioso 10° top ten italiano sulla finale di 40 atlete, Giulia inoltre nella specialità In-Line si qualifica 6° al Campionato Italiano di Ponte di Legno.

Le Allieve A alla prima esperienza di campionato Italiano, Alice Marra, 23° piazzamento su 43 atlete a Piancavallo (Pn) e Vittoria Daniel specialità In-Line 6° d’Italia a Ponte di Legno. L’atleta Matilde Tronchin, medaglia di bronzo al regionale, si aggiudica la partecipazione nella rappresentativa Veneto al Trofeo delle Regioni FISR a Montichiari (Bs) ottimo 8° su 38 concorrenti.

Promettenti i quartetti, le Goldwings, prima esperienza cat. Cadetti al Campionato Italiano Gruppi Spettacolo a Reggio Emilia , all’International Skate Team Trophy di Riccione e 5° classificate al Trofeo Dolomitico a Sedico (BL) le Shadows master medaglia di bronzo al Trofeo Pattini d’Argento 2023.

Grande elogio a tutti gli atleti delle categorie promozionali, giovani talenti in continua crescita, hanno partecipato alle tappe Trofeo FISR Primi Passi - Giovani Promesse, le fasi del campionato promozionale AICS provinciale e interregionale e Trofeo Nuove Stelle, con grande soddisfazione pioggia di medaglie in ogni edizione.

A Misano Adriatico (Rn) ed. settembre 2023, AL Campionato Italiano Aics “47°Memorial Sandro Balestri”, al debutto Elena Tomè e Lorenzo Galiazzo si conquistano il titolo di campioni italiani 1° classificati nelle cat. Junior medium e plus, new entry alla sua prima esperienza primi passi Master Sofia Perisinotto 10° posto, per la cat. Azzurrini medium brillante Claudia Mallardi 4° class., Elisabetta Tonello 3° class. medaglia di bronzo. A seguire Giulia Daniel cat. Divisione Naz. D 3° medaglia di bronzo, le Esordienti B Agata Zanato 9° class. Giada Ruggiero Ruggiero 7° class. e Matilde Tronchin 3° class. medaglia di bronzo, l’allieva A Vittoria Daniel 2° gradino del podio vicecampionessa italiana, l’allieva Reg.B Vittoria Foccardi 19° e l’esordiente Reg. A Emma Cornacchia 7° class., anticipando l’ultimo appuntamento Trofeo Nazionale FISR di Spinea (Ve) con i lusinghieri risultati di Vittoria F. 10° Emma 4° e Agata 4°. La trasferta si conclude con la specialità dell’ InLine, nella 1^ div. assoluta cat. Allievi Vittoria Daniel 2° class. argento, nella 3^ div. categ. Cadetti Michela Zanchetta 1° class., Sonia Beggio 3° class., nella cat. Junior Sofia Comin 1° class. l’Aps Pattinatori Sile con la specialità quad si classifica 15° su 170 società partecipanti e per la specialità InLine podio 3^ classificata su 11 società italiane partecipanti.



