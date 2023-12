Capodanno 2024, festa per famiglie da Sogno Numero 2

Festa di Capodanno per bambini e famiglie con un ricco programma a Treviso, in Borgo Mestre, sede dell'associazione Sogno Numero2. Apertura della festa alle ore 20.30 con buffet, giochi e animazione baby dance. Sala per bambini con giochi e colori. Musica e DJ Set con Roberto DJ Sorbara.

Brindisi di mezzanotte con panettone e pandoro. Quote di partecipazione: 38 euro adulti, 25 euro bambini dai 4 ai 10 anni. Gratis bambini fino a 4 anni La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati. Info e prenotazioni ai numeri: 0422 348101, 336 656997. Mail a: info@sogno2.it