“Piccoli passi, genitori felici”: incontri formativi per genitori in attesa e neogenitori al Centro della Famiglia

Dopo i primi due appuntamenti di fine febbraio, continua per tutto il mese di marzo la rassegna “Piccoli passi, genitori felici”, ciclo di incontri formativi proposti dal Consultorio Familiare del Centro della Famiglia di Treviso, per fornire ai genitori in attesa e ai neogenitori alcuni utili strumenti per affrontare al meglio la relazione con il partner e la cura del bambino. Dal sonno all’allattamento, dalla musica alle parole, passando per come cambia l’intimità della coppia dopo l’arrivo di un figlio, ogni incontro propone un tema specifico trattato da uno dei professionisti del Consultorio. In calendario per il mese di marzo quattro appuntamenti: venerdì 3, giovedì 9, sabato 18 e venerdì 24.

“Dall’allattamento all’alimentazione complementare” è il titolo del prossimo incontro in programma oggi, venerdì 3 marzo alle ore 15.30, tenuto dall’ostetrica Federica Gasparella che racconterà come affrontare in piena serenità il delicato momento dello svezzamento, spesso vissuto con ansia dai genitori. Si continua poi giovedì 9 alle ore 10 con la psicologa e psicoterapeuta Veronica Gallo e “Genitori e figli in equilibrio tra protezione e sperimentazione”, durante il quale si parlerà dell’importanza, e talvolta difficoltà, di trovare un compresso tra le esigenze di autonomia del bambino e la volontà di proteggerlo dai rischi a cui potrebbe andare incontro. Sabato 18 alle ore 10 sarà la volta di “È arrivato il bebè. E ora la nostra intimità?”, a cura dello psicoterapeuta e sessuologo Francesco Forcolin. L’arrivo di un neonato segna un punto di rottura con la vita precedente di ogni coppia, anche dal punto di vista della sessualità: ecco perché è importante essere pronti ad affrontare anche questo cambiamento, al fine di garantire la qualità della vita di coppia e la stabilità dell’intera famiglia. Ultimo appuntamento di marzo e dell’intera rassegna, venerdì 24 alle 15.30 con “Musica e linguaggio. Buone pratiche per lo sviluppo cognitivo”, in cui l’ostetrica Federica Gasparella andrà ad illustrare quali sono le attività e le buone prassi per favorire le capacità di apprendimento del bambino.