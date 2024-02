"Se la vedi ti innamori" - Visita guidata

In occasione della festa di San Valentino si propone una visita guidata che darà l’opportunità di conoscere personalità importanti, trevigiane e non, che hanno amato la città dipinta.

Ci soffermeremo su alcune opere d’arte, espressione delle diverse sfaccettature dell’amore: universale, divino, cristiano e patriottico.

Il percorso sarà lungo le vie che offrono scorci romantici. Parleremo del Castel d’Amore, di amor cortese e della marca ‘gioiosa et amorosa’.

L’uscita si concluderà con il racconto di alcune curiosità su amori vissuti ma proibiti.

La Vostra Guida sarà FRANCESCA

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: piazza della Borsa, Treviso ore 17.00

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito. Ingressi a pagamento: non previsti.



Modalità di prenotazione: inviare preferibilmente una mail a playamediterraneo@gmail.com oppure un messaggio al 3687848034(ore pasti). Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno prima . La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.