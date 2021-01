I venerdì della cultura - Ennio Morricone, fra cinema e musica

I VENERDI’ DELLA CULTURA



Ennio Morricone, fra cinema e musica.



15 gennaio 2021, ore 18



Roberto Calabretto, docente di discipline musicali all'Università di Udine, inaugurerà la stagione 2021 dei “Venerdì della cultura”, che raggiungono il traguardo della 40^ conferenza.

Il tema della serata sarà: Ennio Morricone, fra cinema e musica.



Nel pieno rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid, la conferenza sarà in diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca e sarà possibile poi rivederla sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal sito: www.fondazionecassamarca.it.



L’appuntamento è alle ore 18.00.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



Roberto Calabretto

Insegna discipline musicali all'Università di Udine. I suoi studi vertono sulla musica del Novecento e, in particolar modo, sul rapporto del linguaggio sonoro con le immagini. Ha pubblicato monografie su Robert Schumann, Alfredo Casella, Nino Rota, sulla musica nella poesia di Andrea Zanzotto e nel cinema di Pier Paolo Pasolini, Andreij Tarkovskij, Federico Fellini e molti altri registi.

Dal 2019 è presidente del Comitato scientifico della Fondazione Levi di Venezia.



Abstract

Il nome di Ennio Morricone è sempre stato giustamente associato all'universo delle immagini in movimento. Le sue musiche per il cinema di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore e per film come Mission di Roland Joffé sono entrate nell'immaginario musicale del ventesimo secolo e hanno aperto nuovi scenari della musica per film. Ma Ennio Morricone ha anche scritto per la sala da concerto raccogliendo gli stimoli che gli provenivano dai linguaggi del proprio tempo. La conferenza intende offrire un'immagine del compositore recentemente scomparso proprio all'interno di questo duplice binario.