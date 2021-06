“PRO POSIZIONI. La philosophia come sapientia”



Ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, con i “Venerdì della cultura”.

Il relatore è Luigi Vero Tarca, Professore Onorario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Tema dell’incontro sarà: “PRO POSIZIONI. La philosophia come sapientia”

L’appuntamento è alle ore 18.00.



Abstract

L’intervento mira a proporre l’esperienza filosofica come una forma di sapienza viva. E’ pensato in due momenti. Il primo prevede la lettura di alcuni aforismi filosofici di Luigi Vero Tarca, che compendiano il cuore della sapienza filosofica. Ad essi fa da contrappunto la lettura di alcuni passi di Autori classici. Il secondo momento è dedicato a una breve conversazione filosofica con la dottoressa Cecilia Bona e il dottor Thomas Masini sul senso delle letture proposte.



Luigi Vero Tarca

Professore Onorario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove in precedenza è stato Professore Ordinario di Filosofia teoretica, Direttore (successivamente Direttore Emerito) del CESTUDIR (Centro Studi sui Diritti Umani), Presidente del Corso di Laurea in Filosofia e Delegato per la Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Ha elaborato la filosofia della pura differenza e del puro positivo nella quale – facendo interagire il pensiero della verità innegabile, tipico della speculazione filosofica e in particolare di Emanuele Severino (del quale Tarca è stato allievo e poi successore sulla cattedra di Filosofia teoretica) con la dissoluzione di ogni necessità, tipica del pensiero contemporaneo (e di Wittgenstein in particolare) – mette radicalmente in questione l’uso della negazione. Alla luce di questo pensiero, da molti anni Tarca sperimenta un insieme di pratiche filosofiche che esprimono l’esperienza di un dire libero rispetto alla negazione. Tra i suoi scritti: Differenza e negazione. Per una filosofia positiva (2001), La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche (con R. Màdera) (2003), Verità e negazione. Variazioni di pensiero (2016, a cura di Th. Masini).

