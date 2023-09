Un fiume di colori - Concerto di musica sintetica e multimediale

Venerdì 22 Settembre, alle ore 20.45, presso lo studio fotografico AQVA_Concava di Gaetano De Rosa, situato a Vittorio Veneto in Via Marinotti 51, Marco De Biasi presenterà il concerto dal titolo Un fiume di colori. Il concerto, organizzato all'interno della Maratona di lettura: Il Veneto Legge, promosso dalla Biblioteca di Vittorio Veneto, avrà come protagonista la multimedialità. Attraverso la musica, il video, l'immagine e l'utilizzo di programmi di arte generativa, De Biasi presenterà i suoi ultimi lavori sinestetici. I temi toccati saranno tutti legati alla tematica dell'acqua e del fiume: il Vajont, in occasione del 60° anniversario della tragedia, con l’anteprima di un reportage fotografico in fase di pubblicazione; la presentazione del cortometraggio La tela di Penelope realizzato presso il Lanificio Bottoli ed il brano ..di ruggine e sangue legato alla grande Guerra ed al fiume Piave. Ingresso Libero a offerta consapevole.