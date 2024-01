"Una fetta di teatro" - Spettacoli per famiglie

Idee su cosa fare con i bambini a Treviso? “Una Fetta di Teatro” – Treviso è una rassegna teatrale per famiglie che coinvolge il Teatro Sant’Anna da ottobre 2023 a marzo 2024. Gli spettacoli si svolgono come da tradizione la domenica pomeriggio alle 16.30 (alle 17.00 nel mese di marzo).



Organizzato dal Centro di Produzione Teatrale “Gli Alcuni” con il patrocinio della Città di Treviso, “Una Fetta di Teatro” – Treviso ha l’obiettivo di proporre un’offerta culturale per le famiglie e per i più giovani.



COME PARTECIPARE

Per riservarti un posto clicca sul link ? https://cutt.ly/5wxoAUsq

? La prenotazione online NON dà diritto alla scelta del posto.

VUOI SCEGLIERE IL TUO POSTO IN PLATEA E SALTARE LA FILA?



?? Le prevendite sono disponibili presso

– Alcuni Teatro Sant’Anna (Viale Brigata Treviso, 18 – Treviso):

dal lunedì al venerdì e domenica 15.00-18.00

– Parco degli Alberi Parlanti (Viale Felissent – Treviso):

il sabato e la domenica 10.30-12.30

? Prezzo: biglietto €6,00. I bambini sotto i 3 anni partecipano gratis.



?? ABBONARSI CONVIENE!

Tessere: 5 ingressi €27,50 / 10 ingressi €50,00



Inoltre non è nominativa, quindi potrete darla in uso anche a parenti e amici!