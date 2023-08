"Vendemmia Solidale - Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore” - 12ª edizione

Sono aperte le prenotazioni per la 12ª edizione della “Vendemmia Solidale - Festa e Beneficenza nella Terra del Prosecco Superiore” in programma domenica 10 settembre 2023, dalle 9.00 alle 16.00, tra i filari di Glera della tenuta Le Manzane di S. Pietro di Feletto (Treviso). Gli “aspiranti vendemmiatori” possono iscriversi già da oggi alla giornata di raccolta dell’uva a scopo benefico scrivendo una mail a info@lemanzane.it o attraverso la pagina Facebook della cantina. Il ricavato sarà devoluto alla onlus Unico1 per aiutare i bambini malati a ritrovare la voglia di sognare.

Dal 2012 la famiglia Balbinot organizza la Vendemmia Solidale nello splendido scenario delle Colline del Prosecco Superiore, dal 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. «Abbiamo conosciuto Diego Murari e la sua onlus Unico1 grazie a Kristian Ghedina - spiegano Ernesto Balbinot e la moglie Silvana Ceschin - e siamo subito rimasti colpiti dal progetto e delle attività che sta portando avanti. Siamo felici di poter dare anche quest’anno il nostro contributo ad una buona causa». Alla manifestazione partecipano ogni anno centinaia di persone. Nelle 11 edizioni precedenti sono stati raccolti quasi 120 mila euro, soprattutto per aiutare la ricerca e persone in difficoltà.

La onlus Unico 1 è stata fondata nel 2007 a Romano d’Ezzelino (Vicenza) dall’ex calciatore Diego Murari per aiutare chi, come lui, combatte ogni giorno contro malattie non comuni. L’associazione nasce con il fondamentale supporto di alcuni sportivi famosi. Unico1 programma incontri con i bambini malati per aiutarli a ritrovare la voglia di sorridere, la forza di reagire e la speranza di guarire. «Qualche tempo fa - racconta Diego Murari - un medico mi disse che non sarei arrivato a Natale. Invece sono ancora qui. E, se Dio mi aiuterà, anche domani festeggerò un altro splendido giorno dell’anno assieme ai miei genitori e a tutte le persone che mi stanno aiutando nella mia lotta quotidiana per riappropriarmi del mio futuro. Sì, perché, come canta Gianni Morandi, “uno su mille ce la fa, ma quanto è dura la salita!”».

La manifestazione inizierà con la vendemmia, proseguirà con le visite in cantina, la musica italiana dal vivo della Magirus Band e di Alberto Ceschin, alcuni momenti di intrattenimento per i più piccoli, il green test drive di Manzotti Automobili, l’aperitivo con Prosecco Superiore Docg Le Manzane, i prodotti della Distilleria Fratelli Brunello, protagonisti anche di una gara di gin tonic, e gli sfiziosi “cicchetti” di pesce di Ca’ del Poggio. A seguire ci sarà una lotteria con estrazione di premi. La mattinata terminerà con una ghiotta merenda in “caneva”.

L’hashtag per seguire l’evento e darne visibilità sui social è #vendemmiasolidale.