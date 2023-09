Il Veneto Legge - La Fondazione Benetton omaggia Luisa Cozzi Zille

È con un omaggio a Luisa Cozzi Zille (1941–1995), storica, musicista e poetessa veneziana, e con un incontro per le scuole, che la Fondazione Benetton Studi Ricerche partecipa anche quest’anno a Il Veneto legge, la maratona regionale di lettura rivolta a tutti i cittadini, alle scuole, alle biblioteche e alle librerie come iniziativa di educazione alla lettura, per tutte le fasce d’età, promossa dall’Assessorato alla cultura della Regione del Veneto, in collaborazione con la sezione regionale dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’Ufficio Scolastico Regionale, e il sostegno dell’Associazione Librai Italiani-Confcommercio, del Sindacato Italiano Librai Cartolibrai-Confesercenti, dell’Associazione Editori Veneti, dell’Associazione degli editori indipendenti e dell’Associazione Italiana Editori.

Venerdì 29 settembre, nella giornata conclusiva della maratona, la Fondazione, in collaborazione con il Comune di Zero Branco (Treviso), propone infatti due appuntamenti a Casa Luisa e Gaetano Cozzi a Zero Branco.

Nel corso della mattinata è in programma un incontro riservato alle scuole, dedicato alla lettura ad alta voce di una selezione di testi da alcune tra le opere di Italo Calvino destinate ai ragazzi, in collaborazione con gli attori di Teatro Cartapesta, per la selezione dei brani e per la preparazione dei giovani che si cimenteranno come lettori. Questo compito sarà affidato a studenti del Liceo statale Duca degli Abruzzi, del Liceo scientifico statale Leonardo da Vinci e del Liceo artistico statale di Treviso.

Seguirà, alle ore 18, Schiribissi, un percorso poetico tra parole e musica, in omaggio a Luisa Cozzi Zille. Con l’ideazione e l’interpretazione di Margherita Stevanato, che leggerà alcune delle poesie scritte da Luisa, e con Matteo Liva, al pianoforte.

Luisa Zille condivise con il marito, lo storico Gaetano Cozzi, gli studi su Paolo Sarpi e, oltre all’attività filologica, si dedicò alla musica e alla poesia (di lei sono edite quattro raccolte poetiche, di cui due postume). A partire dalle carte e dai libri di Luisa, conservati nel centro documentazione della Fondazione Benetton e recentemente inventariati, si offrirà un percorso antologico nella sua poliedrica produzione, per temi e linguaggi.

Scrive Andrea Zanzotto nell’introduzione alla raccolta di poesie Eco (Marsilio, 1996): «Tutto il discorso di Luisa, che ha lasciato parecchi scritti […], dovrà essere riesaminato e studiato, ben al di là di queste poche annotazioni, con l’impegno approfondito che si merita una figura così complessa e dolorosamente umana, così tenera infine nella sua inerme lotta con l’amore e con il male del mondo. Una lotta nella quale tuttavia lei è riuscita a una sua quasi non cercata vittoria, a toccare la vera poesia».

L’incontro sarà preceduto, a partire dalle ore 17, da una visita a Casa Luisa e Gaetano Cozzi e ai suoi spazi aperti.

L’incontro pubblico delle ore 18 è a ingresso libero.