Veneto Sex - 4^ edizione

Veneto Sex quarta edizione – Preganziol capitale del divertimento adult E’ ufficiale ! La quarta edizione della kermesse denominata Veneto Sex si celebrerà nei giorni di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 presso il New 1000 Lire lap dance di Preganziol ( Treviso ) . Già il “ patron ” di questa manifestazione ci anticipa in assoluta anteprima il nome della star che ricoprirà il ruolo di madrina : Marica Chanelle nota al grande pubblico della notte come la Dea Veneta . Già modella di Playboy è stata scoperta appena ventenne dal guru dell’adult entertainment italico Rocco Siffredi. Dopo aver maturato diverse esperienze nel campo del cinema europeo a luci rosse ( Marc Dorcel su tutti) in pieno periodo pandemico la bella Marica decise di lasciare la nostra Penisola per approdare nella soleggiata periferia di Los Angeles (nota anche come la “Silicone Valley” ) . A guidare questo repentino trasferimento fu un importante esponente della Manwin il colosso internazionale partner di Playboy e proprietario della nota casa di produzione Bruzzers . L'ultimo evento, quello di ottobre 2023 , registrò una presenza record, ma l'edizione in programma a maggio 2024 punta a fare ancora meglio in quanto ad esibirsi sul palco del locale trevigiano saliranno rappresentanti del cinema a luci rosse del calibro di Amandha Fox la Venere polacca Lisa Amane la Hollywoodiana e per la prima volta in Italia le più titolate rappresentanti a tre X . Come sempre, non mancheranno gli stand di sex toys, abbigliamento, tatuaggi, bondage e il solito ricco buffet con piatti tipici veneti preparati dal Risto – Pub Coyote Ugly . Forse faticherete a crederci, ma la fiera ospiterà anche una piccola sezione dedicata alla letteratura: tra gli eventi in programma ci saranno, infatti, anche due presentazioni di libri.