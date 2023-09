In Villa Guidini un convegno sulla "Riforma dello sport"

Un convegno sul tema della recente entrata in vigore della “Riforma dello sport” e dei relativi decreti correttivi, pensato in particolare per dirigenti, volontari e addetti ai lavori impegnati nelle realtà sportive del territorio. È quello organizzato dal Comune di Zero Branco e patrocinato dal CONI - Comitato Regionale del Veneto e di Treviso, in programma venerdì 15 settembre con inizio alle ore 20 presso l’Auditorium Comunale di Villa Guidini.

L’incontro sarà tenuto dallo Studio di consulenza Stefani Piana & Partners e presentato dal Dottor Alessandro Stefani. Relatori i Dottori Commercialisti Luca Cavicchiolo e Chiara Stefani.

A moderare il Dottor Claudio Stefani.

Luca Durighetto, Sindaco del Comune di Zero Branco, e Andrea Favaretto, Consigliere Comunale con delega allo sport, evidenziano: “In un periodo storico come quello attuale, l’attenzione allo sport passa anche per momenti di approfondimento e formazione. Ogni realtà associativa comprese quelle sportive sono chiamate a profonde attenzioni, anche burocratiche, superate grazie all’instancabile dedizione di dirigenti, allenatori e volontari. Nel nostro territorio comunale 1000 persone praticano sport: un dato che ci riempie di orgoglio e stimola a supportare ogni giorno di più, anche con occasioni come questo convegno, tutte quelle persone che con il proprio impegno fanno sì che questo accada”.

Il Dottor Luca Cavicchiolo, relatore dell’evento, commenta: “La riforma dello sport è un tema quanto mai sentito e rappresenta un cambiamento epocale che tocca vari ambiti, dagli adeguamenti statutari agli adempimenti nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, dalla conduzione di attività secondarie alle profonde novità nella gestione del lavoro sportivo, ma non solo. In questo scenario in evoluzione credo sia fondamentale affidarsi a professionalità competenti con cui approcciare le linee guida di questo nuovo quadro normativo”.

Il convegno, per il Comune di Zero Branco, apre una tre giorni dedicata interamente allo sport. Sabato 16 settembre si terrà l’ottavo Gran Premio Città di Zero Branco, gara ciclistica su strada aperta agli Enti convenzionati e ai possessori di Bike Card organizzata dal GS Zerotino in collaborazione con ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) Ciclismo. Domenica 17 settembre, invece, in Piazza Umberto I, di fronte al municipio, la Festa dello sport, con le associazioni sportive che hanno sede a Zero Branco e grandi spazi dimostrativi delle loro discipline. L’evento proseguirà per tutta la giornata, dalle 10 alle 18. Alle 11 la consegna del ricavato della serata “Sport in pasta”, pari a 3.985 euro, organizzata grazie al supporto della Pro Loco di Zero Branco.