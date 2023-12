Il villaggio incantato - Installazione teatrale

IL VILLAGGIO INCANTATO è un’installazione teatrale dedicata all’infanzia in cui entrare e interagire attivamente per lasciarsi andare all’incantamento. Attraverso le Case Armoniche, le sculture realizzate con materiali naturali e di riciclo, e le fantastiche illustrazioni realizzate per l’occasione potrai scoprire un mondo immaginario e incantato. Lasciati guidare dal vento, dagli errori e dalle assenze. Ad accogliere i curiosi visitatori ci sarà l’attore e illustratore Mirko Artuso, ideatore di questa installazione, che darà alcune indicazioni su come esplorare il villaggio incantato.

Educare alla bellezza e al riutilizzo degli elementi naturali come il legno, il ferro, la carta, la ceramica e molti altri materiali, lasciarsi andare alle emozioni esplorando, immaginando, ascoltando, guardando, raccontando le proprie idee e i propri sogni. Con ognuno dei villaggi il visitatore avrà un rapporto personale e intimo fatto di luci, ombre e suoni, brani da leggere e storie narrate da ascoltare o da inventare. Piccoli mondi da scoprire e interpretare, indizi da raccogliere per capire meglio il significato delle immagini che si incontrano sulla via: in questa installazione teatrale si potrà ascoltare, toccare, scrivere, disegnare, ammirare, raccontare, illuminare e lasciare un messaggio a chi non c’è.

L’installazione sarà aperta e visitabile nei giorni : 27/28/29 Dicembre 2023 - 2/3/4/5 Gennaio 2024 dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, Teatro del Pane, Via Fontante 91, Villorba (TV).

Si potrà accedere a piccoli gruppi e per ricevere la chiave d’accesso è necessario prenotare il giorno e l’ora in cui si desidera entrare nel Villaggio Incantato. L'accesso è possibile ogni mezz'ora a partire dalle ore 10:00 (ultimo ingresso 12:30) e a partire dalle 15:00 (ultimo ingresso alle 18:30). Adatto ai bambini di tutte le età.

Ingresso a offerta libera

prenotazioni@teatrodelpane.it - 380.3842008 (anche whatsapp)

Info su: www.teatrodelpane.it