Visita guidata alla mostra "Arturo Martini. I capolavori"

Si tratta della più grande monografia dedicata a Arturo Martini, artista trevigiano di nascita ma di respiro internazionale.

E' una imperdibile occasione per percorrere tutte le fasi della sua produzione artistica attraverso opere provenienti da collezioni pubbliche e private esposte nelle cinque sezioni in cui si articola la mostra “Arturo Martini. I capolavori”.



I grandi capolavori, realizzati tra gli anni Venti e Quaranta come il Figliol Prodigo, i celeberrimi Leoni di Monterosso del 1933, il bronzo del Tobiolo del 1934, o l'Adamo ed Eva, sono solo alcune delle opere esposte, perchè saranno ammirabili anche le maioliche, piccoli capolavori che ben documentano la grandezza, la creatività e la curiosità con cui l’artista ha sperimentato ogni materiale. Tra queste: Donna sdraiata, La fuga degli amanti, L’esploratore, Visita al prigioniero, Briganti, fino alla serie di animali. A Martini pittore è dedicata un'altra sezione della mostra in cui troveranno posto alcune cheramografie degli anni di Ca’ Pesaro e le grafiche “neomedievali” di soggetto religioso.

