Visita guidata al Museo di Santa Caterina

Guide di Marca il giorno 17 dicembre pomeriggio vi propone di visitare il magnifico Museo di Santa Caterina a Treviso, approfittando dell'INGRESSO GRATUITO riservato a chi abita in provincia di Treviso (per chi risiede fuori provincia il costo del biglietto intero è di € 6,00).

Dopo aver scoperto gli straordinari affreschi di Tommaso da Modena - recentemente restaurati - e quelli di Gentile da Fabriano che decorano la chiesa, ci recheremo nella "manica lunga" dell'ex convento dei Servi di Maria per ammirare le preziose opere d'arte conservate nella prestigiosa pinacoteca recentemente restaurata.

Sarà un'occasione per godere appieno i capolavori dei più grandi artisti veneti rinascimentali come Cima da Conegliano, Pordenone, Bellini e Lorenzo Lotto.

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN

Durata: due ore circa

Luogo d’incontro: davanti al Museo di S. Caterina, in piazza Botter

Orario di incontro: ore 15.40

Costo della visita comprensivo di utilizzo whispers: € 15,00

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a astarte.lp@libero.it oppure un messaggio al



Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del 17 dicembre 2023 (fino esaurimento posti).