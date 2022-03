“La malattia che viaggia. dalla peste a covid 19, imparare dalla storia”

Sarà possibile, fino a esaurimento dei posti, fare una visita guidata gratuita alla mostra in corso a casa dei Carraresi, accompagnati dal dr. Andrea Cozza, componente del Comitato Scientifico del Museo di Storia della Medicina della Scuola Grande di San Marco.

Le date disponibili sono:

• sabato 5 marzo (ore 15 e ore 16)

• domenica 6 marzo (ore 15 e ore 16)

• sabato 12 marzo (ore 15 e ore 16)

• domenica 13 marzo (ore 15 e ore 16)

• sabato 19 marzo (ore 18.30)



E’ obbligatoria la prenotazione al numero 0422-513150.

Ricordiamo che la mostra resterà aperta dal 19 febbraio al 23 marzo, tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso).

In concomitanza con la mostra si terranno anche degli incontri dedicati all’approfondimento della storia delle epidemie e pandemie. Le prossime date saranno:

- venerdì 11 marzo (ore 18) con “La peste in epoca classica, da Pericle a Galeno” con relatore Frederick Lauritzen (studioso bizantinista)

- sabato 19 marzo (ore 17) con La peste all’epoca dell’imperatore Giustiniano con relatore Andrea Cozza (Studioso di storia della medicina)

-



Ricordiamo che la mostra resterà aperta dal 19 febbraio al 23 marzo, tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso).