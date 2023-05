Wine trekking tra le colline del Prosecco

Camminando tra i vigneti della zona storica del Prosecco in cui nascono gli Spumanti Canevel



Un’esperienza all’aria aperta a contatto con la natura per esplorare passo dopo passo i paesaggi unici delle Colline del Prosecco, riconosciute come Patrimonio UNESCO: scorci ricchi di fascino tra vigneti, boschi rigogliosi e incantevoli borghi.

Vi accompagneremo con il supporto di guide specializzate in un percorso circolare, che parte e arriva alla Tenuta, per scoprire le ricchezze culturali, storiche e paesaggistiche del territorio. Ad attendervi al vostro arrivo la degustazione di una selezione di Spumanti Canevel in abbinamento a piatti del territorio.

L’esperienza si concluderà con la visita della Tenuta e della Cantina dedicata alla spumantizzazione.



Vini in degustazione:

Setàge – Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry

Terre del Faè – Valdobbiadene Superiore Docg Spumante Extra Brut

Rosa del Faè – Spumante Rosè Marzemino Millesimato Brut



Menù:

Selezione salumi e formaggi nuovi e storici del territorio, accompagnati da giardiniera artigianale, miele e confetture

Risotto mantecato al Terre del Faè, cacio, pepe e asparagi verdi di Badoere

Delizia al cioccolato bianco, crumble salato, fragole fresche e gelatina di Rosa del Faè



Il percorso non presenta particolari difficoltà di esecuzione, ma si consiglia comunque la massima prudenza, in particolare se accompagnati da bambini.

Lunghezza del percorso: 3,2 km circa

Dislivello: 83 m circa

Pendenza media: 9,2%



Dress code: si consiglia abbigliamento comodo, l’uso di scarpe chiuse per l’attività di trekking è obbligatorio per questioni di sicurezza (preferibilmente scarponcino tecnico da trekking).