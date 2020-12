Asolo è Comune riciclone: «Raccolta differenziata all'89,4%»

C’è anche Asolo tra i "Comuni ricicloni" del Veneto 2020, vale a dire i Comuni virtuosi nel campo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti, riconosciuti come tali da un’apposita classifica di Legambiente, stilata su scala nazionale e regionale.

Il riconoscimento è stato ottenuto grazie a una raccolta differenziata che quest’anno si è attestata all’89,4% (in aumento rispetto all’87,7% del 2029) e a una raccolta di rifiuto secco residuo pari a 36,5 kg/anno per abitante, in netta diminuzione rispetto ai 42 kg per abitante dell’anno scorso. Le buone pratiche di Asolo in questo settore vengono così gratificate dal concorso di Legambiente che si concentra sui Comuni “Rifiuti Free”, ovvero a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. «Il risultato è stato ottenuto grazie alla grande sensibilità alla tematica del riciclo e della differenziazione dei rifiuti dimostrata da tutta la cittadinanza - dichiara il sindaco Mauro Migliorini - Quindi il premio lo ha ricevuto il Sindaco, ma il premio va a tutti i cittadini di Asolo a cui va il ringraziamento mio personale e di tutta l’Amministrazione. È una conferma della filosofia green del nostro Comune, in cui rientra anche l’iniziativa “Ridiamo un sorriso alla Pianura Padana” con la quale abbiamo distribuito 339 piante autoctone a diverse famiglie asolane affinché le piantino nei loro campi o giardini. Il mio ringraziamento va anche a loro. Ancora una volta si dimostra l’attenzione verso l’ambiente e verso la tematica non solo dei rifiuti ma anche della tutela della biodiversità, che vuol dire anche la tutela del nostro paesaggio».