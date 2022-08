Dalla Cina a Verona: il treno merci della Db Group riceve l'elogio di Zaia

“Bravi: questo è lo stile dei veneti che non si fermano davanti a nessuna difficoltà. Quest’impresa tutta veneta ha saputo ancora una volta fare di necessità virtù e organizzare qualcosa di straordinario, cioè un treno che, via terra, porta le merci dalla Cina”. Così il Presidente del Veneto complimentandosi con la società di logistica Db Group di Montebelluna che ha organizzato un’operazione di trasporto ferroviario che ha visto arrivare oggi a Melzo (MI) un treno di 39 vagoni (il Block Train by D.B. Group) partito dalla città cinese di Xian e allestito in esclusiva dalla società montebellunese per il trasporto di merci. Il convoglio ha compiuto un viaggio di 22 giorni attraversando l’Asia e l’Europa e, dopo una tappa all’interporto di Padova, terminerà il tragitto al Quadrante Europa di Verona.

Il tutto per una soluzione di trasporto inaugurata lo scorso mese di giugno e che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e risulta essere il mezzo con minor impatto ambientale per le medie e lunghe distanze. Infatti, il servizio Block Train by D.B. Group si posiziona come una valida alternativa al trasporto via mare e utilizza in modo strategico la rete intermodale cinese permettendo massima reattività rispetto agli scenari di mercato e avvalendosi, se possibile, di terminal di partenza alternativi in caso di disruption (lockdown, eventi straordinari, ecc).

Il ‘DB Group Block Train’ è di fatto la navetta italiana delle merci tra la Cina e il Nord Italia, un servizio door to door senza interruzione di continuità pur attraversando una decina di Paesi. “Da quando le merci sono caricate alla stazione di partenza e fino a quando vengono consegnate al domicilio del cliente, esse sono in esclusiva gestite dalla nostra società e sul nostro treno idealmente già in territorio italiano”, spiega Silvia Moretto, CEO di D.B. Group, “E’ un percorso attraverso realtà geografiche, politiche e doganali specifiche, per non dire dei diversi scartamenti delle rotaie. Al progetto ‘DB Group Block Train’ stiamo lavorando da tempo e siamo soddisfatti dei primi risultati, grazie ai team procurement, operativi e vendite che hanno coordinato arrivi e partenze con un importante lavoro di squadra. Questo convoglio ci conferma la sostenibilità del progetto che assicura la flessibilità di poter mutare rotta rispetto a quella decisa alla partenza, visibilità delle movimentazioni con il controllo satellitare e una buona suddivisione del rischio. E’ la reale alternativa anche dal punto di vista ambientale: il traino è di una motrice elettrica cinese, con un quarto di emissioni CO2 rispetto al via aerea. I risultati consolidano il progetto che prevede, oltre a nostri container nei convogli misti con partenze settimanali, due ‘nostri’ treni al mese e l’arrivo all’interno del Quadrante Europa”.

Nelle ultime settimane D.B. Group ha fatto entrare nel Quadrante Europa 150 container. All’interno del grande interporto, al civico 26-28 di via Sommacampagna, traslocherà a breve la filiale D.B. Group di Verona, aperta nel 2019 e che in soli tre anni è arrivata a impiegare una dozzina di persone passando da 1.5 milioni di euro ad una proiezione 2022 di 15 milioni di fatturato. Questa filiale gestisce tutti i servizi di inoltro delle merci via mare, aereo e treno e tutte le pratiche doganali. Il Quadrante veronese, secondo in Europa per dimensione, non solo conta 11 scali ferroviari e 200 mila metri quadri di magazzino, ma è area doganale in tutta la sua superficie: una struttura che facilita la lavorazione e la distribuzione dei prodotti importati verso ogni punto dell’Europa con sdoganamenti progressivi.