Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) a Treviso e provincia

Sono tante le residenze sanitarie (RSA) presenti a Treviso e destinate agli anziani. Buona parte sono convenzionate con l'Ulss e riservano alcuni posti letto per ricoveri temporanei.

Il ricovero temporaneo può essere di tipo riabilitativo, quando il Fisiatra predispone uno specifico piano riabilitativo, oppure di tipo riattivativo, quando lo scopo è permettere il recupero delle abilità residue stabilizzando la situazione socio-sanitaria.

Cosa sono le RSA

Le RSA garantiscono interventi di natura sociosanitaria destinati a migliorare i livelli di autonomia degli ospiti, a promuovere il benessere, a prevenire e curare le malattie croniche e la loro riacutizzazione. Questa necessità può insorgere a seguito di un evento acuto gestito al proprio domicilio, al momento della dimissione ospedaliera oppure nel caso in cui la famiglia, che assiste a domicilio la persona non autosufficiente, necessiti di un momentaneo sostegno (ad esempio nei casi di un ricovero programmato o vacanze dei familiari). Le RSA in Veneto possono essere pubbliche o private, accreditate e non.

Ricoveri a carattere temporaneo

Ricoveri a carattere definitivo

Questa tipologia di ricoveri può avvenire per:

riabilitazione dopo evento patologico acuto qualora ci sia un potenziale riabilitativo e il trattamento riabilitativo non possa essere effettuato al domicilio

stabilizzazione clinica dopo evento acuto

accoglienza di pazienti anziani in fase terminale di vita qualora non sia possibile il ricovero in hospice

"sollievo" alla famiglia, solo per quei casi in cui si verifichi una improvvisa perdita/assenza della persona che assiste l'anziano.

Costo

La retta del servizio varia a seconda della struttura. È previsto un contributo da parte della Regione, che corrisponde a circa metà della retta e dipende dal livello di autonomia della persona.

A Treviso come fare richiesta

È possibile richiedere il servizio rivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, dove verrà compilato con l’Assistente sociale il modulo di segnalazione. Sarà cura dell’assistente sociale trasmettere la documentazione al Distretto Socio-sanitario competente per territorio, dove la richiesta sarà analizzata, verrà predisposta la valutazione dei bisogni della persona attraverso la scheda S.VA.M.A. e verrà organizzata la U.V.M.D. . L'U.V.M.D. ha il compito di elaborare il progetto assistenziale più idoneo a soddisfare i bisogni della persona interessata.

La domanda può essere presentata in qualsiasi giorno di apertura dell’ufficio, nel momento in cui si presenta il bisogno. Per alcuni uffici è necessario prendere un appuntamento telefonico.

In caso di ricovero temporaneo di sollievo per la famiglia che assiste a domicilio la persona non autosufficiente è necessario presentare per tempo la richiesta al fine di garantirne la corretta rispondenza alle esigenze del richiedente.

In caso di dimissione ospedaliera, il medico di reparto, anche su segnalazione della persona interessata o un suo familiare, constatata la difficoltà/impossibilità di ritorno immediato a domicilio, compila il modulo di segnalazione e lo invia al Distretto Socio-sanitario competente per territorio.

