Maltempo, allerta gialla della protezione civile fino a domani

Ancora precipitazioni nel Trevigiano e in tutto il territorio regionale: il maltempo che sta interessando il Veneto ha indotto il centro funzionale decentrato della protezione civile a emettere un nuovo avviso di criticità, dichiarando lo stato di attenzione - allerta gialla - per criticità idraulica e idrogeologica su alcuni bacini idrografici del territorio. L’avviso ha valore fino alle ore 14 di lunedì.

L'allerta gialla per criticità idraulica è stata dichiarata nei bacini Altro Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione; Livenza-Lemene-Tagliamento. Criticità idrogeologica invece sui bacini Piave Pedemontano; Altro Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchiglione.

Già a partire da domani, le previsioni di Arpa Veneto parlano di residui locali annuvolamenti e ampie schiarite, con occasionale presenza di nubi alte e qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Nelle ore più fredde e fino al primo mattino saranno possibili foschie o nebbie in pianura. Le precipitazioni saranno in prevalenza assenti, ma non si esclude qualche isoltato piovasco pomeridiano sui rilievi.