Anticiclone nel weekend, temperature fino a 36 gradi

Le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Sole prevalente nei prossimi giorni ma, da domenica sera, anche qualche rovescio o temporale di calore, specie in montagna. Massime in rialzo»

«L'estate inizia a fare sul serio grazie all'anticiclone afro-mediterraneo che nei prossimi giorni favorirà condizioni in prevalenza soleggiate su gran parte d’Italia». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Il caldo sarà in progressiva intensificazione giorno dopo giorno, e con esso anche l'afa. Entro venerdì attese punte di oltre 32-33°C sulle zone interne, qualche grado in meno lungo le coste grazie anche alle brezze marine, ma con sensazione di afa accentuata; condizioni afose anche su Valpadana e in generale nelle grandi aree urbane».

Temporali di calore da domenica

«Il tempo tuttavia non sarà sempre del tutto stabile - continua Ferrara di 3bmeteo.com - non mancheranno infatti locali rovesci e temporali di calore che potranno scoppiare all’improvviso, soprattutto sulle Alpi, in particolare durante le ore pomeridiane, occasionalmente anche su Prealpi e fascia pedemontana. Qualche acquazzone o temporale potrà sconfinare anche alle vicine aree di pianura. I fenomeni risulteranno in genere localizzati e di breve durata, ma talora intensi a causa dell’accumulo di calore e umidità. Caldo intenso anche sul resto del Nord, con massime fino a 35-36°C. Meno caldo sulle coste ma con afa elevata e quindi temperature percepite comunque elevate. Anche in questo caso qualche temporale di calore potrà interessare le Alpi, ma stiamo monitorando un peggioramento questa volta più incisivo tra domenica sera e lunedì mattina, che potrebbe portare temporali anche di forte intensità al Nord. Una ipotesi ancora in fase di analisi e che necessita di conferme» concludono da 3bmeteo.com.