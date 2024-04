Maltempo in Veneto, allerta meteo prolungata fino a martedì

Il maltempo non molla la presa in Veneto: fino a buona parte della giornata di oggi, lunedì 1° aprile, una fase instabile porterà precipitazioni a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone centro-settentrionali con quantitativi da consistenti ad abbondanti specie tra Prealpi e Dolomiti meridionali. Dal pomeriggio/sera di oggi le precipitazioni saranno in generale diradamento ma con possibili locali fenomeni di instabilità. Il limite della neve sarà variabile, mediamente intorno a 1700-2000 metri, in calo nella seconda parte di lunedì. Rinforzo dei venti meridionali fino a forti in quota o a tratti anche molto forti alle quote più alte.

Alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha prolungato la fase operativa di attenzione (allerta gialla) fino alle 14 di domani pomeriggio, martedì 2 aprile, nei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano. Allerta per criticità idraulica nei bacini Piave Pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Fino alle 14 di lunedì 1° aprile stato di attenzione per vento forte sui rilievi. Per rischio valanghe è invece stata dichiarata l'allerta gialla nella zona Mont-1 (Dolomiti).