Nuova perturbazione atlantica: «Freddo e neve a quote basse sul Veneto»

Arrivano freddo e neve a quote basse sul Veneto nella giornata di giovedì 30 novembre, a causa dell'ingresso di una nuova perturbazione atlantica. A dirlo sono le previsioni del meteorologo Federico Buscemi (3bmeteo.com): «L'approfondimento di un sistema depressionario sull'Europa occidentale - spiega - spinge masse d'aria umida sul Nord Italia, foriere di precipitazioni. L'aria fredda e secca preesistente determinerà lo sviluppo di condizioni di omotermia che porteranno, tra la notte e la mattina di giovedì, nevicate fino a 300-400 metri di quota in generale su tutte le Prealpi e su Agordino, Val Belluna e Cadore. Piogge diffuse invece sui settori di pianura: pioggia al mattino su Veronese, Padovano e Laguna di Venezia, con temperature anche inferiori ai 5 gradi. Temperature poi in lieve aumento dal pomeriggio - continua il meteorologo - e brusca risalita della quota neve, a causa dell'arrivo di aria più mite che però porterà anche un ulteriore aumento dell'intensità dei fenomeni, che persisteranno almeno fino alla prima mattinata di venerdì».

Meteo weekend

«Ancora tempo incerto venerdì, con possibili precipitazioni sulle Dolomiti, nevose soltanto a quote di alta montagna. Sabato nubi sparse, con possibili nebbie su Polesine, Veronese e Laguna di Venezia tra notte e mattino, mentre domenica tornerà a splendere il sole, seppur con temperature decisamente invernali» conclude Buscemi.