Meteo: arrivano i temporali, da giovedì temperature in calo

Il mese di settembre si è presentato con caratteristiche ancora prettamente estive, con temperature al di sopra delle medie del periodo e l'afa che, soprattutto in pianura e nelle grandi città, non ha mostrato segni di cedimento. Va meglio sui rilievi alpini e prealpini, dove le piogge a tratti hanno portato a un abbassamento della colonnina di mercurio e tamponato lievemente la crisi idrica che insiste su tutto il Nord Italia ormai da diversi mesi.

Ci avviciniamo astronomicamente a grandi passi verso l'autunno ed effettivamente qualcosa sembra destinata a cambiare anche dal punto di vista meteorologico, specialmente dal punto di vista termico. “Il naturale abbassamento di latitudine delle più fresche correnti oceaniche influenzerà sempre di più il tempo sul Veneto” - spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com. “Già tra le giornate di mercoledì e giovedì è previsto un peggioramento delle condizioni meteo un po' su tutta la regione, ma specialmente sui settori prealpini e dolomitici. Non sarà un vero e proprio peggioramento di stampo autunnale: le precipitazioni, specialmente in pianura, saranno a macchia di leopardo e intermittenti, anche se comunque localmente potranno risultare anche intense, con annessi colpi di vento e locali grandinate.” Discorso un po' più complesso per le Prealpi e le Dolomiti. “Sui rilievi le precipitazioni saranno maggiormente diffuse e persistenti, con accumuli anche consistenti.” Anche le temperature subiranno un calo sensibile. “Le temperature scenderanno soprattutto nelle zone interessate da precipitazioni consistenti, com'è normale che sia, ma l'aria cambierà anche in pianura, con un clima decisamente più fresco a partire da giovedì, specialmente nelle ore notturne.”

Si va verso un fine settimana un po' più tranquillo, ma comunque lievemente instabile. “Il fine settimana sarà caratterizzato ancora da una lieve instabilità, specialmente nella giornata di venerdì, con precipitazioni sparse anche in pianura. Sabato e domenica invece – conclude Buscemi – l'instabilità sarà relegata per lo più alle zone montuose.”

Meteo Treviso: nubi sparse nella giornata di mercoledì, con possibili temporali dalla sera. Dopo una pausa mattutina, peggiora di nuovo nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi. Temperature in diminuzione da giovedì.