Amministrative a Caerano: l’assessore uscente Francesca Altin si candida a sindaco

Il rilancio della città di Caerano di San Marco riparte nel segno di Francesca Altin, attuale Assessore Comunale alle Attività Produttive e al Turismo. L’avvocato 42enne, in Giunta Comunale dal 2019, ha difatti deciso di scendere in campo in prima persona come candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 per consegnare ai caeranesi una città rinnovata e sempre più orientata al futuro. Ad affiancarla in questa sua corsa al Municipio ci saranno la lista civica “Francesca Altin Sindaco”, la civica “Progettiamo Caerano” con in testa il Vicesindaco Marco Bonora e due partiti come Fratelli d’Italia e Forza Italia.

La squadra, che sarà ufficializzata nelle prossime settimane, oltre al Vicensindaco Bonora avrà tra i candidati consiglieri anche l’attuale Assessore Comunale alle Politiche Tributarie, all’Agricoltura e alla Cultura Mirco Mazzoccato e Matteo Danieli, laureando in Scienze Politiche e figlio dell’uscente Consigliere Comunale con delega allo Sport e alle Associazioni Mauro Danieli che ne ha da subito sostenuto la candidatura in accordo a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia Caerano del quale fa parte un altro Consigliere Comunale uscente come Luciano Bordin, anche lui ora in lista. Francesca Altin avrà così l’appoggio di quasi la totalità dell’attuale Giunta uscente, puntando in tal modo ad una campagna elettorale in continuità con quanto di buono svolto in questi anni in Consiglio Comunale, ma in aperto e netto contrasto con il lavoro dell’attuale sindaco leghista Gianni Precoma.

«Con il Vicesindaco Bonora e l’assessore Mazzoccato c’è da sempre unione di intenti ed è per questo che abbiamo deciso di porci come valida alternativa alle urne rispetto alla lista del sindaco Precoma del quale non condividiamo l’immobilismo amministrativo - sottolinea la candidata Francesca Altin – Con il primo cittadino di Caerano, infatti, da tempo non c’è più alcuna possibilità di dialogo visto che è totalmente estraneo a qualsiasi gioco di squadra. Inoltre, sarebbe stato un peccato non continuare quanto finora messo in cantiere nel nostro comune, con la convinzione che un nuovo corso amministrativo possa finalmente portare a termine tutti i progetti ancora in itinere.

«Per il futuro di Caerano ci vuole però un vero e proprio cambio di passo, soprattutto a livello comunicativo nei confronti della cittadinanza – continua Altin - Proprio per questo punteremo in particolare sull’ampliamento dell’offerta culturale, sulla cura dei servizi sociali e sul rapporto con i Comuni contermini che andrà intensificato. Vogliamo poi prendere in mano la sicurezza del territorio così come la riorganizzazione dei servizi comunali rafforzandone il personale. Tutto ciò per un Comune più aperto e connesso verso i cittadini».

«Siamo davvero entusiasti di appoggiare Francesca in questa nuova avventura elettorale, non solo in quanto amica e stimata professionista, ma soprattutto perché è la candidata ideale per guidare il rilancio del nostro Comune - dichiarano i candidati consiglieri Bonora, Mazzoccato e Bordin – Siamo certi che, lavorando in costante sinergia l’uno con l’altro, con la sua esperienza, visione e determinazione potremo portare avanti un programma ambizioso per il futuro della città, per un'amministrazione più efficiente e responsabile».