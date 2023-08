«La meritrocrazia non esiste»: Zanellato si dimette da consigliere, Marcon torna in bilico

Una lettera protocollata, indirizzata al segretario comunale e poi pubblicata su Facebook in cui spiega, in poche righe, una decisione a lungo meditata. Matteo Zanellato, consigliere comunale della Lega a Castelfranco Veneto, si è dimesso così ieri, 31 luglio, rimettendo nei guai il sindaco Stefano Marcon che solo la scorsa settimana aveva ottenuto una fiducia risicatissima, votata anche dallo stesso Zanellato. Dopo aver riassunto la sua carriera politica, Zanellato ha scritto a chiare lettere: «Sono maturato come uomo, ho fatto una bellissima esperienza che auguro a tutti di poter provare, ho sempre rispettato le scelte del sindaco, ho votato la fiducia, ma da un pò di tempo non mi sento più felice e soddisfatto, per questo ho deciso di dimettermi. Auguro buon lavoro a tutti e io mi prendo una pausa ... sono stanco, la meritocrazia in politica non esiste e quindi mi fermo qui». Con Marcon i rapporti sarebbero sempre distesi e di amicizia, come confermato dallo stesso sindaco. Ora sarà individuato il nome del sostituto, scorrendo la lista elettorale: la prima avente diritto è Chiara Fraccaro, poi Andrea Di Ascenzo e quindi Beppino Antonello.