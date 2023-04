Comunali 2023, Carlo Cottarelli con De Nardi a Palazzo dei Trecento

Carlo Cottarelli, uno dei più illustri e apprezzati economisti italiani, arriverà a Palazzo dei Trecento sabato 29 aprile (ore 18) per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio De Nardi.

Sviluppo sostenibile e giovani rappresentano due cardini nel programma elettorale di De Nardi che interverrà al fianco di Cottarelli nell'incontro aperto a tutta la cittadinanza. «Treviso in questi 5 anni ha perso posizioni, centralità, competitività, qualità della vita - afferma il candidato sindaco del centrosinistra -. Vogliamo essere protagonisti per le nostre bellezze, per l’ingegno dei nostri cittadini, per la determinazione con la quale sappiamo affrontare tanto le piccole quanto le grandi sfide. Siamo impegnati per migliorare la qualità della vita, l’accessibilità degli alloggi, l’offerta commerciale culturale e sportiva, la sicurezza e il lavoro per tutti. Una Treviso capace di garantire le giuste opportunità di benessere e realizzazione, individuale e collettiva, per tutti, soprattutto per la fascia strategica di età tra i 20 e 40 anni». Tre i temi principali che verranno affrontati durante l'incontro: i trend economici, la svolta verso lo sviluppo sostenibile, digitale e green ed infine il ruolo strategico dei giovani nella Treviso post elezioni.