Fratelli d'Italia, Matteo Pasin è il nuovo presidente del circolo di Zero Branco

Si consolida ancora di più il Circolo fratelli d’Italia di Zero Branco con l’elezione a presidente di Matteo Pasin, Amministratore di una Società Immobiliare, 50 anni, da sempre a Zero Branco e papà di una bambina. Da molto impegnato in politica e sempre nell’area di Centro Destra.

«Un motivo di grande soddisfazione - dichiara il neo-eletto presidente Matteo Pasin - e siamo pronti per lavorare sodo alla nuova campagna elettorale per l’elezione di un Sindaco di Centro Destra a Zero Branco, perchè no, magari di Fratelli d'Italia. Un ringraziamento partricolare - aggiunge Pasin - va a Pierfrancesco Cappelletto per il lavoro sin qui svolto, per la dichiarata volontà di voler lasciare spazio, dopo i tanti anni di attività politica, ad una nuova figura giovane alla guida del circolo».