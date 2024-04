Ennesimo incidente con un monopattino: «Istituire corsi per l'uso consapevole»

La pista ciclabile che corre a lato della via Terraglio, nel tratto che va da Mogliano a Marocco, è ancora in via di completamento ma è già stata teatro di un incidente. Nel pomeriggio di ieri, 3 aprile, proprio in località Marocco, all’angolo con via Marignana, una ragazza, a bordo di un monopattino, è caduta per cause non note. Fortunatamente sembra che a parte qualche contusione, non ci siano state conseguenze. Non è stato così per Gony, conosciuto a Mogliano per l’eccentrica stravaganza e per il suo disagio. Abitava a Mogliano Veneto da diversi anni.

«Si è sparsa la notizia tramite la stampa - dichiara la candidata sindaca Giuliana Tochet – che alcuni giorni fa, Gony sia deceduto a causa, forse, di un incidente con il suo monopattino». Non si conoscono i fatti poiché l’incidente è avvenuto di notte. Pare fosse alla guida di un monopattino e sia caduto rovinosamente a causa di un tombino, forse esposto, battendo la testa sul muretto di recinzione di una casa privata. Durante il Covid, per l’aggravarsi dei suoi problemi economici, era venuto a chiedermi aiuto - racconta la candidata Tochet che all’epoca aveva il ruolo di Assessore al Sociale - in quell’occasione gli aveva indicato il modo corretto per ottenere degli aiuti.

«Nell’agosto del 2023 sono venuta a sapere che i suoi problemi si erano aggravati e si era aggiunto il bisogno d’aiuto psicologico – racconta la Tochet - Non essendo più assessore, avevo proposto tramite un comune amico, di farlo assistere presso l’Associazione Il Pesco, dove avevo già avviato un progetto per persone socialmente svantaggiate. Purtroppo la mia proposta non ha avuto seguito e io non l’ho più né visto né sentito. La sua morte solleva interrogativi importanti sulla responsabilità delle istituzioni nel fornire il supporto necessario a coloro che ne hanno bisogno. Non possiamo permetterci di ignorare le richieste di aiuto di persone come Gony, né possiamo voltare le spalle alle sfide che affrontano» conclude Giuliana Tochet.

E riguardo gli incidenti in monopattino, sempre più frequenti: «Sono altresì convinta che un focus sostanziale debba essere posto sulla sicurezza delle strade. L’attenzione alle difformità e agli assestamenti, deve essere massima, soprattutto se in presenza di tombini e avvallamenti che creano dislivelli. Mi impegnerò in prima persona, se verrò eletta, per istituire dei corsi di sicurezza stradale per l’uso consapevole dei monopattini. Questi mezzi sono sempre più in uso tra la popolazione e purtroppo ancora oggi sono un problema sottovalutato. Mi auguro che la legge, in via di approvazione, imponga la targa e l’assicurazione. In questo modo potremo sollecitare i proprietari a seguire il corso» conclude la candidata sindaca Giuliana Tochet.